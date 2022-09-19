بولندا: القيود الجديدة على دخول المواطنين الروس «مبررة تماما»

جدة - نرمين السيد - وأضاف برزيداتش، فى تصريحات لوكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب" اليوم الإثنين: "بما أن الغالبية العظمى من الروس يدعمون تصرفات فلاديمير بوتين فى أوكرانيا، فأعتقد أن مثل هذه القرارات، التى تقيد القدرة على السفر، لها ما يبررها تماما".

وأشار إلى أن القيود الجديدة على السفر لن تنطبق على المعارضين الروس والأشخاص الذين يحملون تأشيرات إنسانية، على سبيل المثال.

وفرضت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا حظرا على دخول مواطنى روسيا وبيلاروسيا الذين يحملون تأشيرات دخول "شنجن" الصادرة عن الدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبى إليها.

واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، خلال اجتماع غير رسمى فى براج فى الأول من الشهر الجارى، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبى، ما يجعل الحصول عليها أمرا صعبا وأكثر تعقيدا.