المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا يطرد الواجهات الإخوانية ويفصل إبراهيم الزيات

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا، أمس الأحد، طرد الواجهات الإخوانية من عضوية المجلس، وفى مقدمتهم المركز الإسلامى فى ميونخ، واتحاد الطلبة التابع للإخوان الإرهابية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وبحسب التقرير، فقد أعلن المجلس تجريد إبراهيم الزيات المعروف، بـ"وزير مالية الإخوان" من كل مناصبه داخل الاتحاد.

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا عقد انتخاباته، أمس الأحد، وسط تحديات كبرى تواجه المسلمين فى ألمانيا بمقدمتها استخدام الواجهات الشرعية التى تمثلهم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، كأدوات للعمل لصالح الجماعة.

وبحسب التقارير المحلية الألمانية، نشرت الحكومة فى برلين، اليوم الإثنين، 5 مقترحات لجلسة لجنة الشؤون الداخلية والوطنية المتعلقة بقضية الإسلام السياسى، أبرزها اعتبار الإسلام السياسى والمتشدد ظاهرة واحدة، إضافة إلى الفصل بين السنة والشيعة فى إطار محاربة الإسلاميين المتشددين.

كما تضمنت المقترحات منع أى تاثير دينى سياسى يأتى من الشرق الأوسط، ووضع استراتيجية شاملة للتعامل مع جماعات الإسلام السياسى، بجانب العمل على وقف مخططات جماعات الإسلام السياسى داخل الأوساط الألمانية.

حراك أوروبى متوقع ضد الإخوان

ومن جانبه، قال ماهر فرغلى، الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، إن هناك تحولاً كبيرًا فى مواقف بعض الدول الأوروبية فى التعامل مع الجماعات الإرهابية، لاسيما الإخوان، لافتًا إلى أنه فى العام الماضى، رأينا مركز التوثيق النمساوى يقدم تقريرًا للحكومة النمساوية حول جماعة الإخوان، والذى تبعه بحث كبير حول نفس الجماعة فى ألمانيا المجاورة.

وأشار ماهر فرغلى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه التحركات الأوروبية كانت متوقعة، خصوصا فى ظل تزايد نشاط الإخوان الإرهابية والجماعات السلفية أيضًا، خصوصا التجمع الذى يقوده إبراهيم الزيات الذى يقود منظمة "ديتيب" التركية، والتى كانت تشكل خطرًا كبيرًا على ألمانيا والتدخل فى شؤونها عبر الديتيب الوقف الإسلامى فى البلاد.

إبراهيم الزيات وزير مالية الإخوان

وأضاف أن إبراهيم الزيات تحديدًا كان همزة الوصل بين جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمة الديتيب، إذ أنه متزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان، مؤسس حزب الرفاة الإخوانى، وكان إبراهيم الزيات والديتيب عضو فى المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا، ويشرف على أموال الإخوان، وكذلك عضويته فى منظمة الإغاثة الدولية التابعة للإخوان.

وأكد الباحث جهود الدولة المصرية فى كشف حقيقة نشاطات الإخوان وارتباطهم بالجماعات الإرهابية المسلحة مثل القاعدة وداعش، إذ كان أعضاء التنظيم الدولى للإخوان متورطًا فى أحداث 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة، ومنهم يوسف ندا الذى تم وضعه تحت المراقبة وتم الحجز على أمواله فى بنك التقوى بسبب هذا الموضوع.

وأضاف ماهر فرغلى، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بدأت الحكومات الأوروبية تعى تدريجيا بنشاطات الإخوان وخطورتها، فرأينا جلسات مجلس العموم البريطانى وتقاريره حول خطر تنظيم الإخوان، وكذلك رأينا إجراءات فى النمسا وألمانيا وفرنسا التى تحاول السيطرة على الجمعيات بعيدًا عن وصول الإخوان إليها.