العالم اليوم - مصر.. مشروع بـ 15 مليار دولار لإنتاج الوقود النظيف للسفن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:21 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بالبدء في التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في البلاد لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك وفقا لبيان نشرته الرئاسة على فيسبوك.

وأضاف البيان أن رئيس مجموعة ميرسك استعرض في لقائه مع السيسي مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر باستثمارات 15 مليار دولار.

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