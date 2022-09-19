نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح من الممكن الاستفادة من خدمة استعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز بشكل الكتروني عن طريق زيارة بوابة الحكومة الإلكترونية البحرينية علي شبكة الإنترنت، حيث توفر هذه البوابة خدمات التأشيرات التي يستطيع إي فرد أو مؤسسة حكومية أو خاصة الاستعلام عن حالة طلب تأشيرة البحرين الإلكترونية بطريقة سهلة سنقوم نحن فريق موقع ثقفني الإخباري بتوضيحها لكم عبر هذه المقالة فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي تفاصيل الاستعلام عن صدور فيزا البحرين.

دائما ما تسعي البوابة الوطنية لمملكة البحرين لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية حتي يتمكن الجميع من متابعة ومواصلة كافة الاجراءات المتعلقة بطلب التأشيرة للسفر إلي دولة البحرين لقضاء فترة الإجازة من أنجاز متطلبات الفيزا السياحية للبحرين التي يتم تنفيذها عن طريق الآلية المتبعة للحصول علي تأشيرة الزيارة في اسرع وقت ممكن كما هو موضح لكم أداناه.

استعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقعنا الإخباري ثقفني خطوات الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز، وذالك حتي يتمكن جميع المستعلمين عن حالة التأشيرة بشكل الكتروني كما هو موضح لكم بالخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية فرجاءً منكم متابعة الشرح التالي.

الدخول علي رابط موقع التأشيرات الإلكترونية للبحرين ( www.bahrain.bh ) بواسطة المتصفح الخاص بك.

اختيار تصنيف الخدمات الإلكترونية من ثم.

الدخول علي قسم الهوية والجوازات والتاشيرات من ثم.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة خدمة الاستعلام عن تأشيرة البحرين قم بكتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة لذالك.

إدخال رقم الطلب ورقم جواز السفر في الحقول الفارغة.

تحديد تاريخ ميلاد وجنسية حامل جواز السفر.

كتابة رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام وحروف بطريقة صحيحة.

الضغط على مربع “بحث”.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى صفحة لعرض كافة التفاصيل حول حالة التأشيرة وتاريخ صلاحيتها ومدتها بالتاريخ الميلادي.

استعراضنا مع حضراتكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة البحرين أون لاين بالخطوات التفصيلية اللازمة للاطلاع علي حالة التأشيرة بشكل الكتروني كما هو موضح لكم بالنقاط السابقة، حيث يمكن للجميع الدخول علي بوابة الحكومة الإلكترونية مملكة البحرين للاستعلام برقم الجواز ورقم الطلب لاستعراض كافة المعلومات المراد معرفتها بصورة إلكترونية.