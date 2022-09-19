العالم اليوم - الحرب توجه ضربة لصادرات حبوب أوكرانيا.. انخفضت بهذه النسبة

انتم الان تتابعون خبر الحرب توجه ضربة لصادرات حبوب أوكرانيا.. انخفضت بهذه النسبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الإثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 45.6 في المئة على أساس سنوي في موسم 2022/23 حتى الآن لتصل إلى 6.364 مليون طن.

وانخفضت صادرات الحبوب في أوكرانيا منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات حتى الآن في الموسم الذي بدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023 شملت 3.72 مليون طن ذرة و2.06 مليون طن قمح و557 ألف طن شعير.

وأظهرت البيانات أن وتيرة صادرات الحبوب ارتفعت حتى الآن في سبتمبر لكن الأحجام لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي.

وصدرت أوكرانيا 2.07 مليون طن حبوب في أول 19 يوما من سبتمبر، أي أقل 29.4 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2021. وانخفضت الصادرات 34 بالمئة في الفترة من الأول حتى 13 سبتمبر و40 في المئة في الفترة من الأول حتى السابع من الشهر نفسه.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب استيلاء القوات الروسية على أراض تابعة لها وانخفاض إنتاجية الحبوب.