تصريح جديد من الرئيس اللبنانى بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - أبلغ الرئيس اللبنانى ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا، أن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت فى مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان فى التنقيب عن الغاز والنفط فى الحقول المحددة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيرا إلى أن التواصل مع الوسيط الأمريكى آموس هوكشتين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.





وأعرب الرئيس اللبنانى -خلال لقائه مع المنسقة الأممية اليوم بقصر بعبدا- عن أمله فى أن يسهم التنقيب فى المياه اللبنانية فى إعادة إنهاض الاقتصاد اللبنانى الذى شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار فى الجنوب. وجدد التأكيد على التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، لافتا إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته، معتبرا أن التنسيق بين القوات الدولية العاملة فى الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبنانى أمر ضرورى لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود، مشددا على وجوب توفير المناخ الملائم لمنع حصول أى صدام بين الأهالى والجنود الدوليين. من جانبها، أطلعت فرونتسكا الرئيس عون على المداولات التى رافقت تمديد مجلس الأمن الدولى للقوات الدولية العاملة فى الجنوب فى نهاية الشهر الماضى والدعم الذى سيقدم إلى الجيش اللبناني، كما بحثت مع الرئيس عون تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة، مشددة على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية فى موعدها.

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