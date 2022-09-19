جدة - نرمين السيد - وتابع فى خطاب - نقل راديو "براج الدولى" اليوم الإثنين، مقتطفات منه - أنه على المنظمات والشركات والأسر مراجعة ما إذا كانت تستخدم الطاقة بشكل صحيح أم تهدرها، مضيفا أن الاستخدام العقلانى للطاقة يوفر المال للأفراد ويقلل من نفقات الدولة، وأنه سيضمن أن تكون مؤسسات الدولة مثالا يحتذى به فى حسن استخدام موارد الطاقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء التشيك يطالب المواطنين بترشيد استخدام الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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