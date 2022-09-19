وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط، حرص خلال اللقاء على تهنئة كيروشى بتولى المنصب، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة اهتماماً أكبر بالقضايا والأزمات الدولية التى تواجه مئات الملايين من سكان العالم النامى، مثل التغير المناخى وتراجع الأمن الغذائى.
واستمع أبوالغيط، إلى استعراض رئيس الجمعية العامة لأهم القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، مُبدياً ارتياحه للتركيز على قضايا المناخ، وما تتصل به من أزماتٍ خطيرة يُعانى منها عدد من الدول العربية، مثل شح المياه.
وأضاف المتحدث، أن أبوالغيط شدد خلال اللقاء على أن الجمعية العامة تظل ساحة للإعلان عن المبادئ التى تحظى بالإجماع الدولى، ومن بينها ضرورة العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الاحتلال البغيض تحول مع الوقت إلى نوع من نظام "الأبارتايد" أو الفصل العنصرى، بما يُمثل وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى فى هذا العصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوالغيط: الجامعة العربية لن تتخلى عن تمسكها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.