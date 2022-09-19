أبوالغيط: الجامعة العربية لن تتخلى عن تمسكها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش مشاركته فى الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك هذه الأيام، كسابا كيروشى، رئيس الجمعية العامة فى دورتها الحالية، وتبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية.





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط، حرص خلال اللقاء على تهنئة كيروشى بتولى المنصب، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة اهتماماً أكبر بالقضايا والأزمات الدولية التى تواجه مئات الملايين من سكان العالم النامى، مثل التغير المناخى وتراجع الأمن الغذائى.

واستمع أبوالغيط، إلى استعراض رئيس الجمعية العامة لأهم القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، مُبدياً ارتياحه للتركيز على قضايا المناخ، وما تتصل به من أزماتٍ خطيرة يُعانى منها عدد من الدول العربية، مثل شح المياه.

وأضاف المتحدث، أن أبوالغيط شدد خلال اللقاء على أن الجمعية العامة تظل ساحة للإعلان عن المبادئ التى تحظى بالإجماع الدولى، ومن بينها ضرورة العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الاحتلال البغيض تحول مع الوقت إلى نوع من نظام "الأبارتايد" أو الفصل العنصرى، بما يُمثل وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى فى هذا العصر.