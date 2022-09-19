سوريا ومنظمة الصحة العالمية تبحثان سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس حسين عرنوس، اليوم الإثنين، مع مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظرى، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة الخدمات المقدمة للقطاع الصحى بما يمكّنه من مواجهة التحديات، إضافة إلى المشروعات التى تنفذها المنظمة فى سوريا بالتعاون مع الجهات المعنية.





وأشار عرنوس - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" - إلى الصعوبات التى تواجه القطاع الصحى فى ظل الحصار الجائر الذى يعيق تأمين الاحتياجات والمستلزمات الطبية الضرورية والآثار السلبية التى تعرض لها القطاع جراء الإرهاب وتدمير البنى التحتية والإنشائية للعديد من المستشفيات والمراكز الصحية وسرقة المستلزمات والتجهيزات الطبية منها.

ودعا عرنوس إلى وضع بروتوكولات صحية عالمية تشجع جميع الدول على التعاون لمواجهة أى حالات صحية أو جائحات طارئة، مؤكدا أن من أولويات العمل الحكومى فى سوريا دعم القطاع الصحى وإعادة تأهيل منشآته لتمكينه من تقديم الخدمات الصحية والطبية لكل المواطنين السوريين فى جميع المناطق، حيث تم فى هذا السياق إعادة الخدمات إلى جميع المناطق المحررة من الإرهاب، معربا عن تقدير الحكومة السورية للجهود المساعدة التى تبذلها منظمة الصحة العالمية.

وطالب رئيس مجلس الوزراء السورى منظمة الصحة العالمية إلى تقديم الدعم للقطاع الصحى لمواجهة الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا وتكريس الجهود لتطويقه.

من جهته، أكد المنظرى استمرار دعم المنظمة للقطاع الصحى فى سوريا التى واجهت تحديات فاقت الحدود، مشيرا إلى أن المنظمة تركز فى تنفيذ مشروعاتها فى سوريا على الأولويات وتحقيق الاستدامة والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، معربا عن تقديره للتسهيلات المقدمة للمنظمة فى سوريا.