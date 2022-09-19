الاحتلال يعتقل مدير المسجد الأقصى.. ومستوطنون يقتحمون باحاته

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر بالقدس المحتلة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ الكسوانى فى بلدة الطور، واستولت على جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الوثائق والمقتنيات، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى أحد مراكزها فى المدينة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، إن عشرات المستوطنين أيضا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى ساحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتتواصل دعوات جمعيات ومنظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فى عيد رأس السنة العبرية الذى يحل فى الـ 29 من الشهر الجارى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى مواسم الأعياد اليهودية.