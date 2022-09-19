العالم اليوم - الأرقام تحكي عهد الملكة إليزابيث الثانية.. وأهمية كندا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - شيعت بريطانيا والعالم، الاثنين، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية، شهدها رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء ووزراء، بالإضافة لقرابة مليون شخص يصطفون في شوارع لندن.

وفيما يلي بعض الأرقام التي طبعت عهد الملكة إليزابيث، التي توفيت عن عمر 96 عاما: الملكة إليزابيث الثانية هي الملكة الـ40 في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام الفاتح العرش.

استمر حكمها لمدة 70 عاما و7 أشهر ويومين وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة.

خلال هذه المدة، وافقت على أكثر من 4000 قانون رفعه البرلمان.

زارت إليزابيث أكثر بكثير من 100 دولة.

في عام 2016، قال قصر بكنغهام إنها سافرت مسافة تبلغ مليونا و661668 كيلومترا إلى117 دولة. وقامت بأكبر عدد من هذه الزيارات إلى كندا. عينت 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس.

خلال هذه المدة وصل 14 رئيسا لسدة الحكم في الولايات المتحدة، وتعاقب 7 باباوات على كرسي الباباوية في الفاتيكان.

أنجبت 4 أبناء ولها 8 أحفاد و12 من أبناء الأحفاد.

أرسلت أكثر من 300 ألف بطاقة تهنئة لأشخاص يحتفلون بعيد ميلادهم الـ100، وأكثر من 900 ألف رسالة لأزواج بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لزفافهم.

كانت تحب الكلاب واقتنت أكثر من 30 كلبا من فصيلتي كورجيودورجي في عهدها، ينحدر معظمها من أول كلبة لها من فصيلة كورجيوكان يطلق عليها سوزان، والتي قُدمت لإليزابيث عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها عام 1944.

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