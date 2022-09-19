السودان..ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 136 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية في السودان إلى 136 قتيلا، إضافة إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل.
و قال الناطق باسم المجلس السوداني للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، الليلة الماضية أن عدد ضحايا الفيضانات في السودان ارتفع إلى 136 شخصا، حيث غرق معظمهم أو لقوا حتفهم جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء.حسب وكالة سبوتنيك.
يذكر أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، وبحسب السلطات السودانية، فقد أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل، منها 54 ألفًا دمرت بالكامل.
وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة في السودان بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يؤدي إلى فيضانات شديدة، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية والمحاصيل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في أغسطس/ آب، إن أكثر من 136 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات، مضيفا أن ما مجموعه نحو 314500 مواطن سوداني عانوا من عواقب الفيضانات في عام 2021 خلال موسم الأمطار.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر 460 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات.
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