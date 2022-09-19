على رأسهم بايدن.. وصول قادة 200 دول للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث

وبحسب قناة "إكسترا نيوز"، يحضر مراسم الجنازة قادة ما يقرب من 200 دولة، حيث وصل القادة والزعماء للمشاركة فى الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، من بينهم الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل بايدن.
كما يتواجد نحو 2000 شخص فى قاعة ويستممنستر لحضور الجنازة، إضافة إلى حضور ممثلين عن عائلات ملكية أوروبية، من بينهم ملوك بلجيكا وإسبانيا، وأمير موناكو.
فيما يشارك أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث،
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