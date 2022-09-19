نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة وستمنستر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدأت مراسم نقل نعش الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية إلى كنيسة وستمنستر، اليوم الإثنين، فى إطار الجنازة الرسمية، حسبما تنقل قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى بث مباشر.





وحسبما أظهرت البث، تحرك نعش الملكة إليزابيث محمولا على عربة تاريخية خاصة، يحيطه الجنود، ومن فوقه تاج الملكة، ويسير خلفه الملكة تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، ونجليه الأمير وليام والأمير هارى.

ويشارك أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة فى مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، إضافة إلى مشاركة قادة وزعماء 200 دولة حول العالم، حيث تحظى جنازة الملكة البريطانية الراحلة بواحدة من أوسع المتابعات التليفزيونية فى التاريخ.

وحظرت بريطانيا تحليق الطائرات فوق وسط لندن بشكل مؤقت فى أثناء مراسم الجنازة، إضافة إلى وقف عشرات الرحلات الجوية بمطار هيثرو.

وبحسب "إكسترا نيوز"، فمن المقرر أن توارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى فى ضريح جورج الخامس المحاذى لكنيسة قصر ويندسور، حيث تدفن الملكة إلى جانب والدها جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.