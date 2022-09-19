العالم اليوم - على مدار 7 عقود.. محطات فارقة في حياة الملكة إليزابيث

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - توفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم والتي كانت رمزا للمملكة المتحدة على مدار 7 عقود، في الثامن من سبتمبر عن 96 عاما، وتولي ابنها الأكبر العرش وأصبح الملك تشارلز الثالث.

تسلسل زمني لحياة الملكة وعهدها: 21 أبريل 1926 - ولدت إليزابيث الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي في 17 شارع بروتون في لندن وتم تعميدها في 29 مايو من ذلك العام في الكنيسة الملحقة بقصر بكنغهام.

11 ديسمبر 1936 أصبحت وريثة العرش في سن العاشرة عندما تنازل عمها إدوارد الثامن عن العرش وحل محله والدها ليصبح الملك جورج السادس.

20 نوفمبر 1947 تزوجت من الملازم البحري فيليب ماونتباتن، وهو أمير يوناني، في كنيسة وستمنستر بلندن.

14 نوفمبر 1948 ولادة ابنها الأكبر تشارلز.

15 أغسطس 1950 ولادة ابنتها الأميرة آن.

فبراير 1952 انطلقت الأميرة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب في جولة في إفريقيا وآسيا بدلا من والدها المريض الملك جورج السادس.

6 فبراير 1952 تصلها أنباء وفاة أبيها الملك وهي في كينيا، مما يعني أنها باتت أول ملكة تتولى العرش في أثناء تواجدها في الخارج منذ أكثر من 200 عام.

2 يونيو 1953 تتويج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر في أول مراسم تتويج تبث على التلفزيون.

24 نوفمبر 1953 أول جولة للملكة في دول الكومنولث وقطعت خلالها مسافة 70196 كيلومترا.

19 فبراير 1960 ولادة ابنها الثاني الأمير آندرو.

10 مارس 1964 ولادة أصغر أبناءها الأمير إدوارد.

مارس 1970 - خلال زيارة لنيوزيلندا، قامت الملكة بأول "جولة ملكية" والذي بات تقليدا يسمح للعامة بلقاء أفراد العائلة المالكة.

1977 احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل الفضي بمناسبة مرور25 عاما على جلوسها على العرش بجولة في دول الكومنولث والمشاركة في احتفالات ضخمة في بريطانيا. زواج ولي العهد الأمير تشارلز 29 يوليو 1981 الأمير تشارلز يتزوج من الليدي ديانا سبنسر في احتفال مبهر.

21 يونيو 1982 مولد الأمير وليام، أول طفل لتشارلز وديانا.

15 سبتمبر 1984 مولد الأمير هاري الابن الأصغر لديانا وتشارلز.

23 يوليو 1986 الأمير آندرو يتزوج سارة فيرجسون المديرة التنفيذية في مجال النشر والمعروفة باسم (فيرجي). أصبح الزوجان دوق ودوقة يورك.

14-26 مايو 1991 الملكة تقوم بجولة في الولايات المتحدة وتصبح أول ملكة تلقي كلمة أمام الكونغرس.

1992 الملكة تحتفل بعامها الأربعين على العرش، والذي وصفته "بالعام الفظيع" وسط مشاكل زوجية في العائلة وتصاعد الانتقادات من الرأي العام.

19 مارس 1992 - انفصال الأمير آندرو عن زوجته سارة.

13 أبريل 1992 - القصر يعلن أن الأميرة آن ومارك فيليبس سيتطلقان.

10 نوفمبر 1992 - تضررت قلعة وندسور بشدة جراء حريق.

26 نوفمبر 1992 - الملكة توافق على دفع ضريبة الدخل.

9 ديسمبر 1992 - أعلن الأمير تشارلز وديانا انفصالهما.

20 مارس 1995 الملكة تلقي أول خطاب لأحد من ملوك وملكات بريطانيا أمام برلمان جنوب إفريقيا منذ عام 1947.

20 ديسمبر 1995 قصر بكنغهام يؤكد أن الملكة كتبت إلى تشارلز وديانا تحثهما على الطلاق.

28 أغسطس 1996 تم الطلاق بين تشارلز وديانا.

31 أغسطس 1997 لقيت ديانا ورفيقها المليونير دودي الفايد حتفهما عندما تحطمت سيارتهما في أثناء مطاردة مصورين على متن دراجات نارية لهما عبر باريس. وتعرضت الملكة والعائلة المالكة لانتقادات بسبب رد الفعل المتحفظ.

20 نوفمبر 1997 تجمعت حشود غفيرة لتحية الملكة وفيليب في الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على زواجهما. وفي خطاب اتسم بقدر غير معهود من الصراحة، اعترفت الملكة بأن الأنظمة الملكية لا تستطيع البقاء سوى من خلال دعم العامة.

9 فبراير 2002 توفيت شقيقة الملكة الأميرة مارغريت عن 71 عاما بعد حياة أحاط بها البريق وشابتها المآسي.

30 مارس 2002 وفاة الملكة إليزابيث، الملكة الأم، في قلعة وندسور عن 101 عام.

1-4 يونيو 2002 بريطانيا تشهد 4 أيام من الاحتفالات على مستوى البلاد بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة.

9 أبريل 2005 ولي العهد الأمير تشارلز يتزوج من كاميلا باركر بولز في حفل مدني في وندسور.

29 أبريل 2011 الملكة تحضر حفل زفاف حفيدها الأمير وليام على كيت ميدلتون.

17- 20 مايو 2011 الملكة تقوم بزيارة رسمية لأيرلندا تستغرق 4 أيام، وهي أول زيارة يقوم بها أحد من ملوك وملكات بريطانيا لأيرلندا منذ استقلالها عن لندن عام 1921.

من 2-5 يونيو 2012 تنظيم احتفالات على مدار 4 أيام بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة على العرش قبل 60 عاما في يونيو مع القيام بجولة في أنحاء البلاد. وتجمع نحو مليون شخص لحضور حفل ضخم على ضفاف نهر التيمز، كما حضر ملايين آخرون حفلات أخرى في الشوارع.

22 يوليو 2013 كيت زوجة الأمير وليام تنجب الأمير جورج.

23-26 يونيو 2014 تشرع الملكة في زيارة لألمانيا كانت آخر زيارة لها لدولة أجنبية.

9 سبتمبر 2014، وفي حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، أصبحت إليزابيث أطول ملوك البلاد بقاء في الحكم متجاوزة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.

2 مايو 2015 الأمير وليام وكيت يرزقان بالأميرة شارلوت. عيد ميلاد الملكة الـ90 21 أبريل 2016 الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها التسعين، وهي أول من اعتلى العرش ووصل إلى هذا السن.

2 أغسطس 2017 زوجها فيليب يتخلى عن مهامه العامة بعد دعم زوجته على مدار 65 عاما.

20 نوفمبر 2017 احتفلت إليزابيث وفيليب ذكرى زواجهما السبعين بحفل خاص في قلعة وندسور.

23 أبريل 2018 مولد الأمير لويس الابن الأصغر للأمير وليام وكيت.

19 مايو 2018 الأمير هاري حفيد الملكة يتزوج ميغان ماركل، الممثلة الأميركية في حفل زفاف بحضور لفيف من النجوم في قلعة وندسور.

20 أكتوبر 2019 أصبح الخلاف الأسري بين الأميرين وليام وهاري علنيا، حيث أكد الأمير الأصغر الشائعات حول وجود خلاف بينهما.

15 نوفمبر 2019 أجرى الأمير آندرو مقابلة كارثية مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في محاولة للنأي بنفسه عن فضيحة جنسية. وبعد أيام، أُجبر على التنحي عن واجباته الملكية بسبب صلاته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين الذي سُجن عام 2008 بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية مع أطفال.

8 يناير 2020 أعلن هاري وميغان أنهما لن يكونا عضوين عاملين في العائلة المالكة وسينتقلان إلى لوس أنجلوس في مارس.

5 أبريل 2020 ألقت الملكة خامس خطاب تلفزيوني خاص في عهدها لشحذ الهمة وسط تفشي كوفيد-19.

9 أبريل 2021 توفي الأمير فيليب، زوج الملكة لمدة 73 عاما، عن 99 عاما في قلعة وندسور.

20 أكتوبر 2021 تقضي الملكة ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات لإجراء ما وصفه قصر بكنغهام بأنه "فحوص أولية".

30 نوفمبر 2021 أصبحت بربادوس جمهورية، مما يعني أن الملكة باتت قائدة لكومنولث من 15 دولة فقط.

13 يناير 2022 أعلن قصر بكنغهام تجريد الأمير آندرو من رتبه العسكرية ودوره في رعاية الجمعيات ومن لقب "صاحب السمو الملكي" بينما كان يدافع عن موقفه في دعوى قضائية أميركية رفعتها عليه فرجينيا جوفري التي قالت إنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في سن المراهقة.

6 فبراير 2022 الملكة تحتفل بمرور 70 عاما على توليها العرش واستغلت هذه المناسبة لتمنح مباركتها لأن تحصل كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، على لقب ملكة عند اعتلائه العرش.

15 فبراير 2022 دفع الأمير آندرو مبلغا لم يُكشف عنه لتسوية الدعوى القضائية الأميركية، لكنه لم يعترف بارتكاب أي مخالفة.

20 فبراير 2022 جاءت فحوصات الملكة لكوفيد-19 إيجابية وقيل إنها تعاني أعراضا خفيفة تشبه نزلة البرد. وسرعان ما عادت إلى واجباتها الرسمية.

9 مايو 2022 الملكة تنسحب من مراسم افتتاح أعمال البرلمان بسبب مشكلات في الحركة. 2-5 يونيو 2022 – احتفالات تستمر 4 أيام في اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش. الملكة إليزابيث اضطرت لتفويت عدد من الفعاليات بسبب "مشكلات في الحركة" لكنها تقول إن الدعم الذي تلقته خلال الاحتفالات "أخجل تواضعها". 6 سبتمبر 2022 الملكة تقوم بما ستكون آخر مهامها الرسمية العامة بقبول استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء في قلعة بالمورال واستقبال ليز تراس التي عينتها لتخلفه وتصبح رئيسة الوزراء رقم 15 في عهد الملكة إليزابيث الثانية. وفاة الملكة إليزابيث الثانية 8 سبتمبر 2022 وفاة الملكة إليزابيث الثانية في بالمورال عن 96 عاما.

11 سبتمبر 2022 نقل نعشها إلى إدنبرة مارا بعشرات الآلاف من المعزين الذين اصطفوا على امتداد الطريق.

13 سبتمبر 2022 عشرات الآلاف يصطفون في شوارع لندن مع نقل النعش جوا إلى العاصمة ثم بعربة إلى قصر بكنغهام.

14-19 سبتمبر 2022 جثمان الملكة يسجى في قاعة وستمنستر. مئات الآلاف من الأشخاص يصطفون لساعات لإلقاء نظرة الوداع على النعش.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر على مدار 7 عقود.. محطات فارقة في حياة الملكة إليزابيث .. في رعاية الله وحفظة