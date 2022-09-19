نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات لعبة GTA 6 فيديوهات أسلوب اللعب لنسخ تجريبية في Grand Theft Auto 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات لعبة GTA 6 وفيديوهات منتشرة تشرح طريقة اللعب في لعبة GTA 6 الجديدة للنسخ التجريبية التي ستطرح . في لعبة Grand Theft Auto 6 وانتشرت تلك التسريبات عبر منصات متعددة ومنها تويتر . كما تأتي النسخة التجريبية المبكرة من لعبة GTA 6 لكي ما يتم تجربتها بشكل مبدئي من محبي لعبة GTA V6 كما هناك . معلومات منتشرة عن الفيديوهات والمقاطع التي تم نشرها اليوم بأنها من الجزء السادس للعبة . الشهيرة جراند ثفت أوتو كذلك بجانب أن البحث يتزايد اليوم عن مشاهدة تلك الفيديوهات والمقاطع . لكي ما يتم التعرف علي ما ستحتويه لعبة جراند ثفت أوتو 6 التي طال انتظارها . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل لعبة GTA 6 الجديدة .

تسريبات لعبة GTA 6 الجديدة



انتشرت تسريبات لعبة GTA 6 التي نسبت إلي شخص يدعي Teapotuberhacker كما جاءت بجانب إعلان اسم الشخص . بأن المقاطع نشرت عبر موقع GTA Forums الموقع الشهير . كذلك جاء فيديوهات لعبة GTA 6 عن طريق ذلك الموقع وهو متخصص بشكل مستمر علي نشر معلومات خاصة . بلعبة جراند ثفت أوتو كما أن الشخص المشار أليه قام صباح اليوم بنشر ملف ضخم يحوي فيديوهات . عن اللعبة والملف يحوي عدد 90 فيديو مختلف عن GTA 6 بجانب صور توضيحية عن اللعبة وهناك معلومات تتحدث . عن أنه تم التأكد من صحة الملف ولذلك أنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل المختلفة . كما نشرت بشكل سريع أيضاً علي منصة You Tube أما عن ما تحتويه . فيديوهات GTA 6 سنتعرف عليه عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

ما تحتويه فيديوهات تسريبات لعبة GTA 6

تحتوي فيديوهات لعبة جراند ثفت أوتو 6 باستعراض خاص بالشخصيات التي ستحتويها اللعبة بجانب . عرض مقاطع خاصة بالتصويب والسباحة داخل GTA 6 كما استعرض . جزء خاص بالركض ومطاردات الشرطة بعد عمليات السطو والسرقات الخاصة بشخصية أنثوية مضافة في لعبة GTA 6 وهي تدعي Lucia كذلك بجانب . شخصية أخري مضافة للعبة وهو Jason وهو كان يستمع لشخصين أثناء تجوله كما احتوت فيديوهات GTA 6 علي أنه سيكون هناك . تبديل في المهام بين هؤلاء الشخصيتين التي ذكرناهما كذلك بجانب تخصيص مهام لكل شخصية علي حدا . كما ظهرت معلومات داخل الفيديوهات تشير إلي أن اللعبة سوف تكون داخل مدينة ميامي الأمريكية . أما عن أحداث GTA 6 سنتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

أحداث لعبة Grand Theft Auto 6

بعد أن عرضنا تفاصيل تسريبات لعبة GTA 6 في السطور السابقة نتعرف علي أحداث اللعبة كما يلي :-

سوف تكون أحداث GTA 6 من داخل مدينة Vice City ومضافاً أليها منطقة أخري جديدة وهي Port Gellhorn . كما ستحوي أحداث لعبة جراند ثفت أوتو 6 عودة النادي الشهير Malibu Clup . كذلك بجانب إضافة تقنية جديدة تجعلك تلتقط الأسلحة وتبديلها بين اليدين والتقاطها من علي الأرض أيضاً . كما ستحوي لعبة GTA 6 بأنه سيكون بداخلها تطبيق للمراسلات سبيه بتطبيق Whats App يسمي What UP . هناك الكثير من المهام المضافة للعبة من ضمنها مهمة Bonnie And Clyde و Abandoned Hover craft وغيرهما . كذلك بجانب العديد مما تحتويه GTA 6 أما عن المعلومات الأخري الخاص بها نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

ماذا قال مسرب معلومات لعبة جراند ثفت أوتو 6

بجانب تسريبات لعبة GTA 6 السابقة أشار مسرب المعلومات أنه في الأيام القادمة سوف يقوم بنشر معلومات . أخري جديدة عن GTA 6 كما أشار إلي أنه سينشر تفاصيل أخري ولكن برغم تلك التصريحات منه . إلي أن شركة روك ستار لم تقم بأي تعليق علي هذا ولم يصدر منها أي تصريح رسمي يحدد موعد . طرح لعبة Grand Theft Auto 6 علي المتاجر . الرسمية المختلفة أو موقعها الرسمي وحتي ذللك الحين الخاص بتصريح رسمي من الشركة . سوف نوافيكم بمقال أخر جديد عن GTA 6 “بموقع ثقفني” .

تسريبات لعبة GTA 6 التي انتشرت صباح اليوم بسرعة البرق علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة . لم تعلق عليها شركة روك ستار وأيضاً لم يصدر منها أي تصريح رسمي عن إصدار اللعبة وطرحها علي المتاجر وذلك ما ذكرناه في مقال “موقع ثقفني” .