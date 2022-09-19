نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات لعبة GTA 6 فيديوهات أسلوب اللعب لنسخ تجريبية في Grand Theft Auto 6 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسريبات لعبة GTA 6 وفيديوهات منتشرة تشرح طريقة اللعب في لعبة GTA 6 الجديدة للنسخ التجريبية التي ستطرح . في لعبة Grand Theft Auto 6 وانتشرت تلك التسريبات عبر منصات متعددة ومنها تويتر . كما تأتي النسخة التجريبية المبكرة من لعبة GTA 6 لكي ما يتم تجربتها بشكل مبدئي من محبي لعبة GTA V6 كما هناك . معلومات منتشرة عن الفيديوهات والمقاطع التي تم نشرها اليوم بأنها من الجزء السادس للعبة . الشهيرة جراند ثفت أوتو كذلك بجانب أن البحث يتزايد اليوم عن مشاهدة تلك الفيديوهات والمقاطع . لكي ما يتم التعرف علي ما ستحتويه لعبة جراند ثفت أوتو 6 التي طال انتظارها . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل لعبة GTA 6 الجديدة .
تسريبات لعبة GTA 6 الجديدة
انتشرت تسريبات لعبة GTA 6 التي نسبت إلي شخص يدعي Teapotuberhacker كما جاءت بجانب إعلان اسم الشخص . بأن المقاطع نشرت عبر موقع GTA Forums الموقع الشهير . كذلك جاء فيديوهات لعبة GTA 6 عن طريق ذلك الموقع وهو متخصص بشكل مستمر علي نشر معلومات خاصة . بلعبة جراند ثفت أوتو كما أن الشخص المشار أليه قام صباح اليوم بنشر ملف ضخم يحوي فيديوهات . عن اللعبة والملف يحوي عدد 90 فيديو مختلف عن GTA 6 بجانب صور توضيحية عن اللعبة وهناك معلومات تتحدث . عن أنه تم التأكد من صحة الملف ولذلك أنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل المختلفة . كما نشرت بشكل سريع أيضاً علي منصة You Tube أما عن ما تحتويه . فيديوهات GTA 6 سنتعرف عليه عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
ما تحتويه فيديوهات تسريبات لعبة GTA 6
تحتوي فيديوهات لعبة جراند ثفت أوتو 6 باستعراض خاص بالشخصيات التي ستحتويها اللعبة بجانب . عرض مقاطع خاصة بالتصويب والسباحة داخل GTA 6 كما استعرض . جزء خاص بالركض ومطاردات الشرطة بعد عمليات السطو والسرقات الخاصة بشخصية أنثوية مضافة في لعبة GTA 6 وهي تدعي Lucia كذلك بجانب . شخصية أخري مضافة للعبة وهو Jason وهو كان يستمع لشخصين أثناء تجوله كما احتوت فيديوهات GTA 6 علي أنه سيكون هناك . تبديل في المهام بين هؤلاء الشخصيتين التي ذكرناهما كذلك بجانب تخصيص مهام لكل شخصية علي حدا . كما ظهرت معلومات داخل الفيديوهات تشير إلي أن اللعبة سوف تكون داخل مدينة ميامي الأمريكية . أما عن أحداث GTA 6 سنتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
أحداث لعبة Grand Theft Auto 6
بعد أن عرضنا تفاصيل تسريبات لعبة GTA 6 في السطور السابقة نتعرف علي أحداث اللعبة كما يلي :-
- سوف تكون أحداث GTA 6 من داخل مدينة Vice City ومضافاً أليها منطقة أخري جديدة وهي Port Gellhorn .
- كما ستحوي أحداث لعبة جراند ثفت أوتو 6 عودة النادي الشهير Malibu Clup .
- كذلك بجانب إضافة تقنية جديدة تجعلك تلتقط الأسلحة وتبديلها بين اليدين والتقاطها من علي الأرض أيضاً .
- كما ستحوي لعبة GTA 6 بأنه سيكون بداخلها تطبيق للمراسلات سبيه بتطبيق Whats App يسمي What UP .
- هناك الكثير من المهام المضافة للعبة من ضمنها مهمة Bonnie And Clyde و Abandoned Hover craft وغيرهما .
- كذلك بجانب العديد مما تحتويه GTA 6 أما عن المعلومات الأخري الخاص بها نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .
ماذا قال مسرب معلومات لعبة جراند ثفت أوتو 6
بجانب تسريبات لعبة GTA 6 السابقة أشار مسرب المعلومات أنه في الأيام القادمة سوف يقوم بنشر معلومات . أخري جديدة عن GTA 6 كما أشار إلي أنه سينشر تفاصيل أخري ولكن برغم تلك التصريحات منه . إلي أن شركة روك ستار لم تقم بأي تعليق علي هذا ولم يصدر منها أي تصريح رسمي يحدد موعد . طرح لعبة Grand Theft Auto 6 علي المتاجر . الرسمية المختلفة أو موقعها الرسمي وحتي ذللك الحين الخاص بتصريح رسمي من الشركة . سوف نوافيكم بمقال أخر جديد عن GTA 6 “بموقع ثقفني” .
تسريبات لعبة GTA 6 التي انتشرت صباح اليوم بسرعة البرق علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة . لم تعلق عليها شركة روك ستار وأيضاً لم يصدر منها أي تصريح رسمي عن إصدار اللعبة وطرحها علي المتاجر وذلك ما ذكرناه في مقال “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريبات لعبة GTA 6 فيديوهات أسلوب اللعب لنسخ تجريبية في Grand Theft Auto 6 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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