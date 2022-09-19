جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فقد حظرت بريطانيا تحليق الطائرات فوق وسط لندن بشكل مؤقت فى أثناء مراسم الجنازة، إضافة إلى وقف عشرات الرحلات الجوية بمطار هيثرو. وتحظى جنازة الملكة البريطانية الراحلة بواحدة من أوسع المتابعات التليفزيونية فى التاريخ. وأفادت "إكسترا نيوز"، بأن الملكة إليزابيث الثانية توارى الثرى فى ضريح جورج الخامس المحاذى لكنيسة قصر ويندسور، حيث تدفن الملكة إلى جانب والدها جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة 10 آلاف ضابط وحظر الطيران.. بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.