العالم اليوم - لحظة بلحظة.. مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - بدأت الاثنين مراسم الجنازة الرسمية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن عمر 96 عاما.

وستقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام.

وستشهد الجنازة الرسمية حضور عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان، نائب رئيس الصين.

تفاصيل الجنازة الملكية

الساعة 05:30 ت.غ: تنتهي فترة بقاء الملكة في قاعة وستمنستر.

الساعة 09:35: تقوم مجموعة برفع النعش ونقله إلى "عربة المدفع الرسمية" التابعة للبحرية الملكية، التي سبق استخدامها في جنازات الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن.

والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن. الساعة 09:44: 142 فردا من البحرية الملكية يقومون بسحب عربة المدفع.

البحرية الملكية يقومون بسحب عربة المدفع. الساعة 09:52: يصل الموكب إلى البوابة الغربية لكنيسة وستمنستر.

الساعة 10:00: تبدأ الجنازة الرسمية بقيادة رئيس فرع كنيسة وستمنستر وتقوم رئيسة الوزراء ليز تراس والأمين العام للكومنولث بإلقاء كلمة.

الساعة 10:55: نهاية مراسم القداس تتبعه دقيقتا صمت في الكنيسة وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، وستتجنب الطائرات التحليق فوق وسط لندن.

الساعة 11:00: نهاية مراسم الجنازة الرسمية بعزف للنشيد الوطني وعزف جنائزي.

الساعة 11:15: ينطلق موكب يضم الملك وبعض أفراد العائلة المالكة إلى قوس ولنغتون في هايد بارك كورنر، وستتبعهم عقيلة الملك كاميلا وزوجات وليام وهاري والأمير إدوارد – كيت وميغان وصوفي بالسيارة.

الساعة 12:00: يصل الموكب إلى قوس ولنجتون، حيث سيُوضع النعش على عربة للانتقال إلى وندسور.

الساعة 2:10 مساء ت.غ: يبدأ موكب الدفن في وندسور، حيث ينضم إليه الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة الساعة 2:40.

الساعة 6:30: تحضر الأسرة مراسم دفن خاصة ومن المقرر دفن الملكة مع زوجها الأمير فيليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.

وسيمثل ذلك نهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.