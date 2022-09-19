إعصار «نانمادول» يقتل شخصين بـ اليابان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليابانية اليوم الإثنين، أن إعصار نانمادول يتحرك بشكل قوى وعنيف عبر منطقة كيوشو بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 17 شخصا على الأقل.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كويشى تانى وزير إدارة الكوارث قوله "إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أصدر أوامره للمسؤولين الحكوميين فى اجتماع اليوم بمواصلة تقييم الأضرار فى أسرع وقت ممكن واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتعامل مع تداعيات الكارثة".

كما أجل كيشيدا رحلة إلى نيويورك ليوم واحد حتى يتمكن من مراقبة الوضع على أن يغادر غدا الثلاثاء، فيما أصدرت الحكومة أوامر إخلاء فى المناطق التى يقيم فيها حوالى 9.7 مليون شخص فى 14 محافظة.

ومن المتوقع أن يتحرك إعصار نانمادول تجاه شمال شرق جزيرة هونشو الرئيسية، مع استمرار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فى التحذير من الرياح العنيفة والمد والجزر والانهيارات الطينية عبر الغرب إلى شمال اليابان.

وقرابة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت اليابان، كان الإعصار الـ(14) من الموسم يتحرك شمال شرق هاجى بمحافظة ياماجوتشى فى غرب اليابان بسرعة حوالى 20 كيلومترا فى الساعة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من هطول أمطار عنيفة فى غرب وشرق اليابان حتى يوم غد الثلاثاء، وقد تشهد بعض المناطق فى مناطق شمال كيوشو وتشوجوكو وشيكوكو وكينكى وتوكاى أمطارا.

وتعد الفترة الحالية موسم الأعاصير فى اليابان التى تشهد نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطارا غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.