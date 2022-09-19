روسيا والصين تتفقان على زيادة التدريبات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمجلس الأمن القومى الروسى اليوم الإثنين، أنه عُقدت مشاورات بين سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى يانج جيتشى، بمشاركة ممثلين عن وزارات وإدارات الصين فى مدينة نانبينج بمقاطعة فوجيان.
وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على مزيد من التعاون بين الإدارات العسكرية مع التركيز على التدريبات والدوريات المشتركة، وتعزيز الاتصالات بين هيئة الأركان العامة.
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، فى البيان، "إن موسكو وبكين تدعوان بشكل مشترك إلى إقامة نظام عالمى أكثر عدالة، وإلى التنمية الحرة ذات السيادة للدول على أساس هويتها الخاصة، بينما تعارض الدول الغربية ذلك".
وأضاف باتروشيف "أننا ندافع بشكل مشترك عن بناء نظام عالمى أكثر عدلا، ونرحب بالنمو للدول، التى تختار طريق التنمية الحرة السيادية على أساس هويتها وتقاليدها"، موضحا أن هذه العمليات تعارضها النخب السياسية فى الغرب الجماعي، التى تسعى إلى فرض قيمها الزائفة على حساب مصالح شعوب العالم، والعمل دائما على أساس مبدأ فرق تسد".
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