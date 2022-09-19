لأول مرة هذا العام.. ثوران بركان «بيتون دى لا فورنيز» الفرنسى

جدة - نرمين السيد - ويعد "بيتون دى لا فورنيز" حاليا أحد أكثر البراكين نشاطا فى العالم، إلى جانب كيلاويا فى جزر هاواى وسترومبولى وإيتنا فى إيطاليا وجبل إيرباص فى القارة القطبية الجنوبية.

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