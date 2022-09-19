الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت منذ قليل مراسم تشييع الجثمان التى تقام فى كنيسة وستمنستر، بمشاركة رؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم. وأشارت الحكومة إلى أن يوم الجنازة عطلة رسمية، ومن المقرر أن تشهد الجنازة جمهورًا أكبر مما شوهد فى مناسبات رئيسية أخرى فى التاريخ البريطانى الحديث، بما ذلك جنازة الأميرة ديانا فى عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية.

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