نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‎سعر iphone 14 pro max مواصفات ومميزات أحدث إصدارات أبل “أيفون 14 برو ماكس” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل مؤخراً عن أحدث إصداراتها من الهواتف، مما جعل الكثيرين يبحثون عن ‎سعر iphone 14 pro max، حيث يعتبر أيفون 14 برو ماكس هو أحدث إصدار وصيحة في تقنية الاتصالات الحديثة، من حيث قوة المعالج الرقمي والذي يتميز بمعمارية أدق، وسوف نتطرق من خلال موضوعنا حول الأسعار والمواصفات للهاتف في أسواق الشرق الأوسط، والمميزات الحديثة للهاتف.

‎سعر iphone 14 pro max

وبالحديث عن ‎سعر iphone 14 pro max دعونا أولاً نتطرق لتوضيح المواصفات الحديثة للإصدارات الجديدة من هواتف iPhone والتي يتميز بها دائماً في عالم الهواتف المحمولة والاتصالات ذات التقنية الحديثة، وهذه المواصفات كالآتي: يأتي الهاتف بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم.

ويزن الهاتف 240 جرام.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، وeSim.

يدعم الهاتف خاصية NFC.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع، والجيل الخامس، من شبكات الاتصال الحديثة.

جسم الجهاز مصنوع من السيراميك والسطح الخلفي من الزجاج المركب غير اللامع، والإطار معدني من الستانلس ستيل.

يقاوم الماء والغبار بشهادة الـIP68،

وحتى 6 متر تحت سطح الماء لمدة نصف ساعة.

وأبعاد الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1290×2769 بيكسل مع معدل كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش.

طبقة مقاومة للخدوش، وتوافق الشاشة لخاصية Always On Display، بالإضافة إلى معدل التحديث 120Hz، مع خاصية HDR10. ‎مميزات ومواصفات iphone 14 pro max

ويأتي هاتف iphone 14 pro max بذاكرة عشوائية 6 جيجا ومساحات صلبة (128-256-512-1000) جيجا، ويتميز العديد من التطورات في مواصفات الاداء للهاتف حيث يأتي بالتطورات الآتية:

بروسيسور A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو.

معالج رسومات Apple GPU 5-core graphics.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وفتحة عدسة F/1.9 وتعدم الأوتو فوكاس.

عدسة ثانية أمامية لتقنية Face ID والعزل.

تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث الأولى بدقة 48 ميجا بيكس، وهي الكاميرا الأساسية وتدعم وجود المثبت البصري OIS.

والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، وهي كاميرا الزوم الحقيقي 3X، وتدعم المثبت البصري OIS.

والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، وهي التي تختص بالتصوير الواسع كما يوجد سينسور TOF 3D، لعمل العزل والبورتريه للصور.

وفلاش للكاميرات أحادي من نوع ليد.

ويدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 24، 25، 30، 60 إطار في الثانية الواحدة، وكما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25، 30، 60، 120 إطار في الثانية الواحدة.

‎سعر iphone 14 pro max الجديد

ومن المتوقع أن يكون ‎سعر iphone 14 pro max في الأسواق العالمية طبقاً للآتي: