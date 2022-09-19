نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تحديث ببجي الجديد Pubg Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب شهرة بالعالم، والسبب الأساسي في نجاح هذه اللعبة، هو تحديثها من فترة لأخرى، بحيث يتم مواكبة كافة احتياجات اللاعبين، وذلك بهدف المحافظة على حماسهم للعبة، وبعد الإعلان عن التحديث الجديد، فوجدنا أن هناك تهافت بالبحث عن مميزات تحديث ببجي الجديد والروابط المخصصة لتحميله.

مميزات تحديث ببجي الجديد

يتهافت الجميع على الحصول على تحديث ببجي، نظرًا لتمتع هذا التحديث بالكثير من المميزات، وإليكم أبرزها بالصورة التالية:

تم تطوير حركة اللاعب داخل اللعبة، فقدرة التحكم باللعبة أصبحت أكثر تطورًا مقارنة بالإصدارات الأخرى للعبة.

كما تم إضافة واجهة اللعبة أكثر تميزًا، وذلك من خلال تحسين الرسومات المتواجدة بها.

وعلى الجانب الآخر لاحظنا أن هناك موسم جديد خلال تحديث لعبة ببجي، وهو رويال بلس، والذي سينال إعجاب الكثير من مستخدمي اللعبة بصورة كبيرة.

وتم تطوير خريطة LIVIK باللعبة ببجي، وبناء على ذلك تم إضافتها بالتحديث الجديد.

كما تم إضافة خريطة نوسا الجديدة داخل لعبة ببجي المحدثة.

وتم تحسين وتطوير الكثير من الأسلحة المتواجدة باللعبة، وذلك بهدف تلبية احتياجات اللاعبين، حيث تم إضافة أنواع أسلحة جديدة باللعبة.

وعلى الجانب الآخر تم إضافة ساحات مختلفة ومميزة بالتحديث الأخير.

كما تم تحسين جودة الرسائل الصوتية التي تبرم ما بين اللاعبين أثناء اللعب، وهذه الميزة من أكثر المميزات التي ستنال إعجابهم بشكل كبير.

الحصول على تحديث لعبة ببجي الجديد

يمكن الحصول على التحديث الجديد للعبة ببجي عبر أنظمة الهواتف المختلفة، فمثلاً التحديث الجديد متاح للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد عبر متجر جوجل بلاي، كما يمكن الحصول على تحديث ببجي الجديد عبر هواتف الآيفون من خلال متجر آب ستور.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كافة مميزات تحديث ببجي الجديد بشكل مفصل، كما طرحنا إمكانية الحصول على تحديث اللعبة على الهواتف سواء تعمل بنظام الأندرويد أو نظام ios لمُلاك هواتف ايفون، ومن الملاحظ أنه تم تطوير اللعبة بشكل كبير خلال الاصدار الحديث للعبة ببجي لزيادة متعة اللاعبين وتحسين تجربة المستخدم.