ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن المسؤول البارز بوكالة الأرصاد الجوية اليابانى كورورا ريوتا قوله "إن نهر هونجو الذى يتدفق عبر محافظة ميازاكى لا يزال عند مستوى مرتفع"، مضيفا أن التربة لا تزال تتراكم بها كميات كبيرة من المياه ويمكن أن تنهار المنحدرات فى أى وقت على الرغم من توقف الأمطار.
ودعا كورورا المواطنين إلى المحافظة على الاستمرار فى الاحتماء والبقاء داخل منازلهم بينما تصدر الحكومات المحلية معلومات تحذيرية من الانهيارات الأرضية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن العاصفة "نانمادول" أصبحت أضعف بكثير بعد أن تحركت فوق الأرض واتخذت مسارا باتجاه الشرق أكثر مما كان متوقعا فى البداية لكنه قال إن غرب وشرق اليابان قد يتأثران حتى يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذيرات فى اليابان من عواقب العاصفة الاستوائية «نانمادول» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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