تحذيرات فى اليابان من عواقب العاصفة الاستوائية «نانمادول»

جدة - نرمين السيد - حث مسؤولو الأرصاد الجوية فى اليابان اليوم الإثنين، المواطنين مجددا على البقاء فى حالة تأهب للفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب العاصفة الاستوائية القوية "نانمادول".





ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن المسؤول البارز بوكالة الأرصاد الجوية اليابانى كورورا ريوتا قوله "إن نهر هونجو الذى يتدفق عبر محافظة ميازاكى لا يزال عند مستوى مرتفع"، مضيفا أن التربة لا تزال تتراكم بها كميات كبيرة من المياه ويمكن أن تنهار المنحدرات فى أى وقت على الرغم من توقف الأمطار.

ودعا كورورا المواطنين إلى المحافظة على الاستمرار فى الاحتماء والبقاء داخل منازلهم بينما تصدر الحكومات المحلية معلومات تحذيرية من الانهيارات الأرضية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن العاصفة "نانمادول" أصبحت أضعف بكثير بعد أن تحركت فوق الأرض واتخذت مسارا باتجاه الشرق أكثر مما كان متوقعا فى البداية لكنه قال إن غرب وشرق اليابان قد يتأثران حتى يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.