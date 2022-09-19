مقتل 5 مدنيين جراء قصف أوكرانى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات ـ أن القصف أسفر أيضا عن مقتل أسير أوكرانى، مشيرة إلى أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 مدنيا آخرين، ثلاثة منهم أطفال، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضى دونيتسك. وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية فى مختلف أرجاء دونيسك الشعبية.

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