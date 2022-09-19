الصين تتوعد بايدن بسبب تصريحاته بشأن تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الصينية، إن "تصريحات بايدن حول تايوان تعد انتهاكا خطيرا لسياسة واشنطن حيال تايبيه"، مضيفة نحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.

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