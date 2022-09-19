العالم اليوم - بسبب تعنت الحوثيين.. تعثر المساعي لتبادل الأسرى في اليمن

انتم الان تتابعون خبر بسبب تعنت الحوثيين.. تعثر المساعي لتبادل الأسرى في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:23 صباحاً - أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد تركي المالكي، مساء الأحد، بذل مساع أمام "تعنت" جماعة الحوثي، لإطلاق الأسرى.

ويأتي ذلك تزامنا مع تأكيد حكومي يمني على الاستعداد لـ"تبادل كافة الأسرى مع الحوثيين بدون انتقائية" وذلك غداة اتهام الجماعة للحكومة بـ"عرقلة إحراز تقدم في الملف".

وقال المالكي، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة، أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب".

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، تعليق مفاوضاتها مع جماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، ردا على هجوم حوثي في تعز جنوب غربي البلاد.

وأضاف المالكي أن "التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة".

وكشف أن "تحالف دعم الشرعية يبذل مساع حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات"، دون تفاصيل أكثر عن تلك المساعي.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية هادي هيج في بيان، إن "الحوثي يرفض أفراده، وينتقي منهم الخاصين بفئة وشريحة معينة".

وأضاف: "نحن مستعدون لتبادل الكل مقابل الكل للخروج من الانتقائية".

وفي مشاورات عقدت بالسويد في 2018، قدم الطرفان كشوفات أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، دون إحصاء رسمي دقيق للأعداد لما بعد هذا التاريخ.