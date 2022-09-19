العالم اليوم - فولكس فاغن تسعى لجمع 9.4 مليار دولار من طرح بورشه بالبورصة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:23 صباحاً - تتطلع شركة "فولكس فاغن" لجمع ما يصل إلى 9.4 مليار يورو (9.41 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لشركة "بورشه" لصناعة السيارات الرياضية الشهيرة، فيما يمكن أن يكون أكبر إداراج في أوروبا منذ أكثر من عقد.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية، في بيان بوقت متأخر الأحد، إنها تسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 70 و75 مليار يورو للإدراج، وهو ما يقل عن الهدف النهائي السابق البالغ 85 مليار يورو، مع استمرار الصفقة في وقت يشهد إضطرابا عميقا في السوق.

من المتوقع أن يعيد الطرح إنعاش الأسواق الأوروبية، بعد أن توقفت الطروحات الأولية إلى حد كبير معظم العام، مع ابتعاد المستثمرين عن طروحات الأسهم بسبب أزمة الطاقة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

وحصلت شركة "فولكس فاغن" على التزامات من مستثمرين رئيسيين للمشاركة في الطرح العام الأولي، من بينهم جهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية النرويجي و"القابضة ADQ" الإماراتية، وتي رو برايس، ومن المقرر أن يكتتبوا في أسهم ممتازة تصل إلى 3.7 مليار يورو، بحسب بلومبرغ.

وقالت "فولكس فاغن" إن عائدات الصفقة ستساعدها في تمويل الانتقال إلى السيارات الكهربائية والاستثمارات في البرمجيات.