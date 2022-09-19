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عمر شويل - جدة شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 sbis hrsd، فقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل بعد إعلان الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حتمية توافر معايير الأهلية أو شروط الضمان الاجتماعي الجديد للراغبين في التسجيل في برنامج دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبناء على ذلك، قامت الوزارة بتقديم خطة تأهيل وتدريب للمستفيدين حسب نوعها وأيضا وفقاً لما تحدده الشروط والمؤهلات واللياقة البدنية.

الضمان الاجتماعي للعاطلين sbis hrsd

بموجب التشريع لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، فقد قامت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى تقديمها للدعم المالي ، فقد قامت بالإعلان عن توفير خدماتها للتدريب والتأهيل، كما توفر خدمات التوظيف بهدف تحسين القوى العاملة مهارات المستحقين، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وبعد قبول الأشخاص المؤهلين، ستصنف الوزارة المقبولين إلى ثلاث فئات في البرنامج هي كالتالي:

المستفيد غير المؤهل ، والمسنين والمعاقين.

والمستفيد المؤهل ، والمصابين بأمراض يمكن علاجها ليكونوا قادرين على العمل.

والمستفيد القادر.

وسيتم إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد مؤهل بحسب ما تحدده لوائح الضمان المطورة من حيث العمر والكفاءة الطبية والتأهيل وغيرها. ويتم مراقبة المستفيدين المؤهلين والأصحاء باستمرار للتأكد من مدى جدية بحثهم عن عمل وقبول عروض العمل والتدريب، ومستوى مؤهلاتهم بناءً على الخطة الموضوعة. والجدير بالذكر أن شروط الأهلية والاستحقاق ينبغي أن تنطبق على كافة مقدمي الطلبات دون التمييز بين العاطلين عن العمل أو العاملين.

طريقة التسجيل بالضمان الجديد 1444

يمكن التسجيل بالضمان الاجتماعي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السهلة كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة الدعم والمزايا الاجتماعية. ثم أنشأ حساب جديد إن لم يكن لديك من خلال ملئ البيانات. ثم صادق رقم هاتفك وربطه بحسابك عبر إدخال الرمز المرسل على الهاتف الخاص. ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

كما يمكنك أيضا الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية والدعم عبر الوصول الوطني الموحد عن طريق الضغط على وصول الضمان الاجتماعي المطور. ثم قم بإدخال بيانات أبشر الخاصة بك وثم قم بإدخال رمز التحقق الذي سيرسل لك من خلال رسالة نصية. سيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

قم بالانتقال إلى الأرشيف الموحد لتعبئة البيانات الشخصية والأساسية لمقدم الطلب. وبعد ذلك سيتم طرح ثلاثة أسئلة لا بد من الإجابة عليها بشكل صحيح.

قم بملء رقم الحساب المصرفي “آيبان”.

لا بد من امتلاك مقدم الطلب لحساب مصرفي بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور. ويمكنك الاطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

إن المعايير الأهلية والشروط التي أوضحتها الوزارة هي شروط عامة يمكن تطبيقها على كافة الفئات سواء كانوا عاطلين عن العمل أو موظفي القطاع العام أو الخاص أو أي فئة أخرى. وجاءت شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حديثا في النقاط التالية:

لا بد أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ( وكذلك زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 1100 ريال للعائل – 550 ريال للتابع.

لا بد من الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل عن طريق المتابعة لمنصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة.

كما يشترط انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة.

يجب ألا يكون المستفيد مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

لا بد من عدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية

يتم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية للحصول دعم برنامَج الضمان الاجتماعي، هذه الفئات جاءت كالتالي:

المتزوجة من سعودي الجنسية بشرط أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة.

وكذلك الأرملة أو المطلقة من السعودي ويشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة.

الأرملة والمطلقة غير السعودي ولها أبناء ويشترط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة داخل المملكة.

الأيتام وأصحاب الإعاقة.

بعد أن استعرضنا شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للجميع التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي التي طورتها حاسبة الضمان 1444 للتعرف على القيمة المستحقة لبرنامج الدعم الجديد للمستفيدين من الضمان الاجتماعي طبقاً لعدد الأشخاص.

كما يمكن الحصول على الاستفسار عن حالة الطلب في الضمان، أو لمعرفة أسباب عدم التأهل في الضمان ، بالإضافة إلى معرفة مقدار ما يحق للفرد في الضمان المطور. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن جميع الشروط المذكورة أعلاه هي شروط عامة تنطبق على جميع المتقدمين وليس فقط العاطلين عن العمل.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 sbis hrsd وشروط التقديم. أشرنا فيه إلى طريقة التسجيل به. بالإضافة إلى إعلان الوزارة عن شروط التقديم ومن هم المستحقين للبرنامج.