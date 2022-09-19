نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ناجز Najiz.sa إضافة 10خدمات قضائية و5 مزايا تفاعلية ناجز وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة ناجز Najiz.sa والتي تعد ضمن اشهر مواقع الرقمية الخدمية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر البوابة عدد كبير جدا من الخدمات التي يحتاجها الموطن أو المقيم، علما بأن تلك البوابة الإلكترونية تابعة إلي وزارة العدل السعودية، وتقدم فعليا نحو 140 خدمة عدلية وتم إضافة 10خدمات قضائية و5 مزايا تفاعلية ناجز وزارة العدل السعودية، ومن خلال زيارة رابط هذا الموقع الالكتروني سوف تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات وتوفير الوقت والجهد، حتي انك لن تصبح بحاجة إلي التوجة لزيارة كتابة العدل.

بوابة ناجز Najiz.sa

بعد أن أصبح الاعتماد كبير علي بوابة ناجز، نجد أن رابط ناجز وزارة العدل السعودية أصبح يتصدر محركات جوجل، وذلك بعد إضافة نحو 10 خدمات جديدة، والتي من شأنها توحيد الخيارات والعمل علي تقليل التبويبات، حيث إن بعض التطبيقات تعمل علش تشتت انتباه الزائر من كثرة عدد التبويبات، ومن ثم تعول وصول الزائر للخدمات، إلا أن بوابة ناجز دعمه بنجاح فكرة تقليل التبويبات وتوحيد الخيارات، كذلك عملت علي تطوير محددات البحث بحيث تكن أكثر شمولية لضمان دقة وصول المعلومة.

ناجز وزارة العدل السعودية

بالرغم من وصول عدد خدمات بوابة ناجز إلي نحو 140 خدمة عدلية إلكترونية والتي تضم خدمات التنفيذ والتوثيق وخدمات القضاء، إلا أنه تم اضافة 10 خدمات قضائية جديدة، حيث فعلت الوزارةور الرقمنة في كافة الجوانب، الأمر الذي يمكن المستفيد من إمكانية استعراض جميع سندات التكاليف القضائية، كذلك يتاح لك خيار الاعتراض عليها، الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يمكنك التعديل علي طلب الاعتراض علي حكم أو النقض أثناء المدة النظامية، علما بأنه فور انتهاء المدة يتم تلقائيا ارسال الطلب إلي الدائرة القضائية.

شروط وخطوات ناجز وزارة العدل

هذا وقد أعلنت وزارة العدل السعودية رسميا شروط الاستفادة من خدمات بوابة ناجز وزارة العدل، حيث يتوجب توافر تلك الشروط التي نعرضها لكم مجتمعة لضمان توفير الخدمة، وسوف تجد توضيح في تلك النقاط لآلية تطبيق والاستفادة من خدمات بوابة ناجز