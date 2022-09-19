نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول الدعم السكني 1444 وشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم السكني، تساءل عنه أغلب الأشخاص، حيث أعلنت وزارة الإسكان في الأيام القليلة الماضية عن الموعد الخاص لنزول الدعم السكني لشهر سبتمبر، وكيفية التقديم وأبرز الشروط الخاصة به، حيث ينتظره العديد من الأشخاص، وهو ما سوف نتعرف عليه مع حضراتكم في السطور الآتية.

متى موعد نزول الدعم السكني

قد حددت وزارة الإسكان عبر الصفحة الرسمية لها موعد نزول الدعم السكني، حيث من المحدد أن يكون في تاريخ 24 في كل شهر ميلادي، كذلك يمكن تأجيل هذا اليوم لأي يوم أو لليوم التالي له، وذلك في حالة قد وافق ذلك أجازة رسمية للجميع في المملكة، ولهذا فإن الموعد كما هو في شهر سبتمبر 2022 وهو يوم 24، وذلك لعدم وجود إجازة في ذلك اليوم.

كيفية التسجيل في الدعم السكني

يتمكن أي من المواطنين من التسجيل في برنامج الدعم السكني من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع سكني.

قم بالضغط فوق الزر المخصص للتسجيل في برنامج سكني.

عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بعناية، وهي عبارة عن إدخال الاسم وتاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف.

سوف يقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية على الرقم الذي قمت بإدخاله، وهي تحتوي على الرقم الخاص بالتفعيل، وبعدها قم بإدخال هذا الرقم المرسل لك في المكان المخصص له.

أخيرًا قم بالضغط فوق أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم بالتسجيل في برنامج الدعم السكني، وهي تتمثل في الآتي: