سفير موسكو ببرلين: ألمانيا تخلت عن علاقاتها مع روسيا بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف نيتشايف - "أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا سمحت للجانب الألمانى بأن يكون وسيطًا فى حوار موسكو مع الغرب".

وأوضح أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، التى بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى فى أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".

وتابع السفير الروسى لدى برلين "أن ألمانيا امتنعت لعقود من الزمن عن إرسال أسلحة، وخصوصا المعدات الثقيلة، إلى مناطق النزاعات المسلحة، حيث كان هناك إجماع سياسى داخلى فيها بهذا الشأن، ولكن الآن تغيرت السياسة الألمانية"، مشيرا إلى أنه سيكون لمثل هذا التحول تأثير سلبى على العلاقات الثنائية خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع الإمداد بالأسلحة من الدبابات وناقلات الجنود، الذى يجرى مناقشته حاليا بنشاط كبير.