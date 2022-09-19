بايدن: وباء فيروس كورونا انتهى فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى فى مقابلة نشرت يوم الأحد مع شبكة "سى بى إس" أنه للتغلب على تداعيات فيروس كورونا "لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به".

وقال "لقد انتهى الوباء ... ، كما ترون ، لا أحد يرتدى أقنعة ، الجميع فى حالة جيدة جدا".

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن عدد الوفيات المؤكدة من COVID-19 فى العالم تجاوز 6.5 مليون شخص، وعدد المصابين بعدوى الفيروس التاجى 608 مليون

وقالت المنظمة إن معدل الوفيات انخفض فى العالم إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020.