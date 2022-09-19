جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى فلاديمير زيلنسكى بعيدة، مضيفاً أنه مستعد للمساهمة فى عقدها.





وأوضح جوتيريش، "أعتقد أنه من المهم خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى". وأضاف "إذا كنا واقعيين، فأعتقد أننا بعيدون عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي، فقد يكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين هذين الرئيسين"، مؤكدا أنه مستعد لتقديم خدماته للمساهمة فى هذه المفاوضات وإجراؤها يعتمد على رغبة بوتين وزيلينسكى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش يتحدث عن إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلنسكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.