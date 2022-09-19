العالم اليوم - العالمية القابضة الإماراتية تستحوذ على 15 بالمئة من "برجيل"

انتم الان تتابعون خبر العالمية القابضة الإماراتية تستحوذ على 15 بالمئة من "برجيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - استحوذت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، على 15 بالمئة من مجموعة برجيل القابضة الإماراتية، في واحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية في الخليج خلال السنوات الأخيرة.

وقالت العالمية القابضة في بيان، الاثنين، إن عملية الاستحواذ التي ستجري عبر إحدى شركاتها التابعة، تهدف إلى تنويع استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية محليا وإقليميا. ولم تذكر الشركة قيمة الصفقة.

وأضافت أن "الاستحواذ سيكون ساريا بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية واستكمال الإجراءات القانونية".

وتأسست برجيل القابضة في عام 2007، وهي مزود لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، وتعمل على التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب البيان.

وذكر البيان أن برجيل القابضة تدير ما يقرب من 60 أصلا في الإمارات وسلطنة عمان، بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومستشفى تجميل.

وتعمل برجيل القابضة على خطة للطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام. وذكرت رويترز في أبريل الماضي أن شركة الرعاية الصحية الإماراتية عينت "جيه.بي مورغان" وذراع الاستثمار المصرفي لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، من أجل الإدراج بالبورصة.

يذكر أن الشركة العالمية القابضة تأسست عام 1998، ضمن مبادرة تنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات، وهي مدرجة في بورصة أبوظبي، وتبلغ قيمتها السوقية 619 مليار درهم.

وتعزز الشركة العالمية محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، وتضم حاليا أكثر من 372 شركة تابعة، ويعمل فيها 52,345 موظفا، وتتنوع أعمالها في قطاعات العقارات والزراعة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والخدمات والصناعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والترفيه ورأس المال.