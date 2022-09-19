العالم اليوم - خلال 10 أيام.. بريطانيا تعلن خسارة جوية "أليمة" لروسيا

انتم الان تتابعون خبر خلال 10 أيام.. بريطانيا تعلن خسارة جوية "أليمة" لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلن الجيش البريطاني، الاثنين، أن روسيا فقدت على الأرجح 4 طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشرة الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي فقدتها إلى 55 منذ بدء الاجتياح.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر أن هناك احتمالا واقعيا لأن تكون الزيادة الطفيفة في الخسائر من ضمن نتائج قبول القوات الجوية الروسية مخاطر أكبر بهدف توفير دعم جوي أقرب للقوات البرية تحت ضغط التقدم الأوكراني.

وأضافت أن وعي الطيارين الروس بالمواقع غالبا ما يكون ضعيفا.

وتابعت: "هناك احتمال واقعي أن تكون بعض الطائرات انحرفت إلى أراضي العدو ودخلت مناطق دفاع جوي أكثر كثافة مع تغير خطوط المواجهة بسرعة".