بلينكن: مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة "شاهدة على قوة العلاقة" بين البلدين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الأردن والولايات المتحدة المتضمنة تقديم واشنطن نحو 10.15 مليار دولار على مدار 7 سنوات مقبلة للمملكة، "شاهدة على قوة العلاقة" بين البلدين.

وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن "مذكرة التفاهم هذه التي وقعناها لتونا شاهدة على قوة العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة وهي تعكس المصلحة المشتركة في كون الشرق الأوسط أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا".

وأضاف: "كما تعكس (مذكرة التفاهم) التزامنا بتعميق الشراكة بين الحكومتين والشعبين في تحقيق هذا الهدف".

وهذه مذكرة التفاهم الرابعة "بشأن الشراكة الاستراتيجية توقعها دولتان منذ عام 2010 وهي تغطي أطول فترة زمنية من بين الاتفاقيات الأربعة كما تقدم مساعدات أكثر من كل سابقاتها" على ما ذكر بلينكن.

وقال إن المذكرة "تدعم" الإصلاحات الرئيسية التي بدأتها الحكومة الأردنية بـ "التركيز على تحسين حياة الأردنيين بأشكال ووسائل ملموسة وهي إصلاحات مثل تحسين الخدمات العامة الأساسية والتعامل مع أزمة المياه التي تتفاقم بفعل التغير المناخي وتوسيع الفرص الاقتصادية لكي يحقق كل الأردنيين بما فيهم المرأة والمجموعات التي لم تحظ بما يكفي من الخدمات لكي يتمكنوا من تحقيق غاياتهم".

واعتبر أن "مثل هذه الإصلاحات الطموحة تستغرق وقتا وتتطلب شجاعة في التطبيق، وبعد توقيع هذه الاتفاقية اليوم والتي تقدم أكثر من مليار دولار من المساعدات كل عام ولمدة 7 سنوات، فإنه يمكن أن يشعر الأردنيون أن يعتمدوا على دعم الولايات المتحدة في دعمهم وجعل هذه الإصلاحات واقعا".

ومذكرة التفاهم "تمثل استثمارا في قيادة الأردن الاستثنائية في التحديات الإقليمية والعالمية"، وفق بلينكن الذي قال إن الأردن وفر "ملجأ لكل المرحلين من الأزمات الإقليمية ... وهو ما تأكد وشهدناه مؤخرا في التعاطف الذي أبدته الحكومة والشعب الأردني للسوريين إضافة على الدعم الإنساني والحصول على الرعاية الصحية فإن اللاجئين السوريين في الأردن يحظون بفرص العمل والدراسة والتي هي ضرورة حتى يتمكنوا من العيش بكرامة واستقرار".

وتابع: "إن استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين يتطلب الكثير من الأردن خاصة مع خروج البلاد من جائحة كورونا غير أن حكومة وشعب الأردن لم يديروا ظهورهم للاجئين السوريين بل احتضنوهم ومع تقديمهم لهذا الدعم الهام كذلك تقوم الولايات المتحدة بنفس الأمر وهو ما ورد في الإعلان السابق هذا الأسبوع بشأن مساعدات بمبلغ 756 مليون دولار إضافية للمحتاجين السوريين بما فيهم الموجودين في الأردن".

وأشار إلى دور الأردن في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، واصفا القوات المسلحة الأردنية بـ "الحليف الرئيسي" للولايات المتحدة في التحالف الدولي للقضاء على داعش، ودور القوات المسلحة في مكافحة تهريب المخدرات على طول الحدود الشمالية.

ولفت إلى دور القوات المسلحة الأردنية "في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود عام 1967".

وفي هذا الصدد قال بلينكن إن "المستوى غير المسبوق من التمويل العسكري الوارد في مذكرة التفاهم سيعزز القوات المسلحة الأردنية ذات الأهمية الحاسمة في هذه الجهود وغيرها من الجهود".