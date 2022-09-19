نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقدم لوظائف وزارة الخارجية.. كيفية التقديم في وزارة الخارجية بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لملء الشواغر لـ 210 رجال وامرأة في مختلف المجالات المهنية في المملكة، على أن يتم تقديم الشواغر من خلال نظام الجدارة السعودي وذلك عبر حساب تويتر الرسمي من أجل معرفة المزيد من المعلومات حول الوظائف الشاغرة والمواعيد النهائية للتقدم للوظائف الشاغرة من خلال نظام جدارا. اتبع التفاصيل في السطر التالي.

210 وظيفة شاغرة من وزارة الخارجية السعودية

أفادت وزارة الخارجية السعودية، على صفحتها الرسمية، عن طرح 210 وظائف شاغرة لكل من الرجال والنساء في مختلف التخصصات وهي كتالي:-

الهندسة والقانون والإدارة والمالية والترجمة والإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي والوثائق والمحفوظات والتكنولوجيا والفن.

يتم ملء الوظائف الشاغرة من خلال نظام التوظيف على أساس الجدارة في المملكة العربية السعودية حيث سيتم تقديم الوظائف الشاغرة في المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن.

آخر موعد للتقديم على الوظائف من خلال نظام جدارة

يتم فتح طلبات 210 وظيفة شاغرة من قبل نظام التوظيف في جدارا الساعة 12:00 صباحًا يوم السبت 28 صفر 1444.

يستمر العرض حتى 2 الحاخام الأول 2 الأربعاء 1444 هـ.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية

يتم إرسال طلبات التوظيف إلى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبر نظام جدارا في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة جدارة.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك من خلال منصة وصول وطنية واحدة.

تقدم وفقا للتعليمات.

ثم يتم تحديد الوظيفة المعلن عنها ويتم حفظ الطلب.

شروط التقدم لوظيفة وزارة الخارجية

الوظائف الجديدة المعلنة من قبل وزارة الخارجية السعودية تخضع للشروط التالية: