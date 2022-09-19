نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور، مازالت وزارة الموارد البشرية تستقبل طلبات التسجيل للتقديم على راتب الضمان الاجتماعي المطور ممن هم تنطبق عليهم الشروط الموضوعة ضمن لائحة البرنامج، لذلك يبحث الكثير من الأسر المحدودة الدخل والفئات المستحقة عن رابط الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل به من أجل الانضمام إلى البرنامج واستحقاق معاش الضمان لسد الاحتياجات المعيشية الهامة.

رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل من خلال الدخول على رابط موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

قم بالضغط على خيار “مستخدم جديد” من أجل إنشاء حساب خاص بك.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية.

سيقوم الموقع بإرسال رمز التحقق وهو عبارة عن أربعة أرقام يجب إدخالها بالشكل الصحيح، ثم اضغط على كلمة “توثيق”.

بعد إنشاء الحساب يجب عليك الدخول إلى الموقع من جديد وعمل تسجيل دخول برقم الهوية وكلمة المرور التي قمت بتسجيلها.

يمكنك الآن الضغط على خانة “تقديم الطلب” وملئ جميع البيانات المطلوبة منك حتى تنتهى وتقوم بحفظ الطلب.

الاستعلام عن حالة أهلية طلب الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن حالة الطلب المقدم عبر موقعها الإلكتروني لتتمكن من التعرف على مدى قبوله أو رفضه، وأحقية تقديم اعتراض فى حالة رفض الطلب، ومن أجل الاستعلام عن أهلية الطلب اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى رابط موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

قم باختيار أيقونة “الطلبات” من قائمة الواجهة الرئيسية للموقع.

قم بالنقر على كلمة “الإجراءات” من خلال شكل العين المتواجد أسفلها.

سوف يظهر لك تفاصيل الطلب المقدم وحالة أهليته فى خانة “حالة الطلب” المتواجدة أمامك.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي