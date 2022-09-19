ستعرض فى 125 سينما بالمجان.. جنازة أسطورية للملكة إليزالبيث الثانية اليوم

وأعلنت الحكومة البريطانية أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الإثنين فى حوالى 125 دار سينما فى جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة فى الحدائق والساحات والكاتدرائيات.
وأوضحت وزارة الثقافة فى بيان إن الجنازة التى تقام فى كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة فى جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البرطانية "بى بى سى" و"آى تى فى" و"سكاى".
ومن المتوقع أن يشارك رؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية التى توفيت فى الثامن من سبتمبر عن 96 عامًا.
وأشارت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية، ويمكن أن يشهد الجنازة جمهورًا أكبر مما شوهد فى مناسبات رئيسية أخرى فى التاريخ البريطانى الحديث، بما ذلك جنازة الأميرة ديانا فى عام 1997 وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وقالت جمعية السينما فى المملكة المتحدة يوم الخميس إن الدخول إلى دور السينما سيكون بالمجان.
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