مقتل قادة من جبهة النصرة فى غارات روسية بـ سماء إدلب

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية أوليج إيجوروف، حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، إن ضربة القوات الجوية الروسية فى إدلب أسفرت عن مقتل بلال سعيد وأبو دجان الديرى، القادة الميدانيين فى تنظيم جبهة النصرة.

وأضاف إيجوروف: "فى 17 سبتمبر قامت القوات الجوية الروسية بضربات جوية متعددة على قاعدة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية قرب مستوطنة الشيخ يوسف فى محافظة إدلب، وأسفر القصف عن تدمير مستودعات أسلحة ومخزنين، وقتل أكثر من 45 مسلحا بينهم القائدان الميدانيان بلال سعيد وأبو دجان الديرى".

وأشار إيجوروف إلى أن العناصر الإرهابية التى قتلت فى الغارة الجوية الروسية كانت قد شاركت فى هجمات على القوات السورية والمدنيين السوريين فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، كما شاركوا فى تنظيم هجمات إرهابية على الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة فى سوريا.