الدفاع الجزائرية: تدريب مشترك مع البحرية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن التدريب؛ يأتى تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري - الأمريكي للعام الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المدمرة الأمريكية رست، مساء أمس الأحد، بميناء جيجل شرقي الجزائر لتنفيذ التدريب المشترك بعنوان "تبادل الخبرات في مجال نزع الألغام".

وستنفذ السفينة العسكرية الأمريكية خلال فترة توقفها، الذي يدوم 4 أيام، عدة نشاطات مع وحدة من القوات البحرية الجزائرية.