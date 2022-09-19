نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحد الأدنى للقبول بالمعاهد والجامعات عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع الطلاب من الحاصلين على شهادة التخرج من نظامي التعليم الفني للثلاث والخمس سنوات مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث انطلقت المرحلة الخاصة بالتسجيل بالموقع الخاص بمكتب التنسيق، وتستمر المرحلة الخاصة بالتنسيق حتى يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر سبتمبر، وينتظر الطلاب من المسجلين ظهور النتيجة الخاصة بالتسجيل بعد أن قاموا بمختلف الخطوات الإلكترونية المطلوبة لتسجيل رغباتهم بنجاح، رغبة في الالتحاق بالجامعات المصرية بالكليات المعتمدة للنظامين، وفي هذا التقرير نعرض أبرز المؤشرات، والتي قد تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية بالتنسيق الخاص بالدبلومات.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

في تلك الآونة هناك اهتمام بالغ من قبل الطلبة والطالبات من الراغبين في التسجيل، حيث أن الاطلاع على النتيجة سيكون بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الخاص بالتنسيق، ومن بين المؤشرات الرسمية حول الحد الأدنى للقبول بالكليات ما يلي:

المعهد الهندسي العالي، وبمجموع 98 في المائة.

معهد صحي بجامعة الزقازيق مجموعه 97.91 في المائة.

معهد فني صحي مجموع 96 في جامعة المنصورة.

كلية اقتصاد منزلي في جامعة حلوان مجموع 91.97 في المائة.

المعهد لتكنولوجي بجامعة العريش مجموعه 92,29 في المائة.

المعهد التكنولوجي بجامعة حلوان 91.34 في المائة.

كيفية التسجيل في موقع التنسيق للدبلومات الفنية 2022

من الممكن أن يقوم الطالب باتباع هذه الخطوات القادمة، وذلك حتى يقوم بخطوة تسجيل الرغبات إلكترونيا على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق يكون كما يلي: