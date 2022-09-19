نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 schools.madrasati.sa الشغال من وزارة التعليم السعودية لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 الرسمي من وزارة التعليم السعودية أن نقدمه أمام كل الطلاب والطالبات حتى نساعدهم على استخدام تلك المنصة على التعلم عن بعُد حيث لازالت منظومة التعليم السعودي تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030 على تطوير المنظومة التعليمية بالكامل وتدشين عدد مختلف من الوسائل الحديثة التكنولوجية التي تعمل من خلالها على مساعدة الطلاب على الحصول على بيئة تعليمية على أعلى مستوى ممكن

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

لازال بامكان الطلاب استخدام منصة مدرستي الذي جاء خصيصاً لمساعدة الطلاب على التعليم عن بعُد حيث قد تم تطوير موقع مدرستي من خلال تزويد الموقع بالعديد من الأدوات التعليمية التي من خلالها بإمكان الطلاب الاعتماد عليها بشكل كبير للحصول على شرح المناهج السعودية بشكل مبسط وسهل للغاية، حيث من المنزل بإمكانكم الوصول إلى موقع مدرستي التعليمية بالإضافة إلى الاعتماد على المنصة من أجل الاستفادة من عدد كبير من الخدمات التعليمية المقدمة عليها بالاضافة الى حضور الحصص الدراسية التي عادة ما يتم عقدها بشكل مباشر على المنصة، فضلاً عن عدد كبير من الإمكانيات التي تعمل منصة مدرستي على تقديمها لذا وعلى غرار هذا الامر سنتابع ونستعرض أمام حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري على طرح طرق وخطوات التسجيل على موقع مدرستي التعليمية بشكل وبصورة الكترونية

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

التسجيل على منصة مدرستي بمنتهي السهولة سهل ومبسط امام جميع مواطني المملكة العربية السعودية، حيث كل ما تحتاج إليه هو البدء فى الدخول على موقع مدرستي التعليمي عبر الرابط الرسمي المفعول من وزارة التعليم السعودية واتباع الخطوات التالية:-

فتح رابط منصة مدرستي الرسمي

البدء فى اختيار ايقونة تسجيل دخول في الايقونة المخصصة لها

البدء فى انشاء حساب جديد

اضغط على علامة خدمات من الصفحة الرئيسية

قم بتسجيل رقم جوالك فى الايقونة المخصصة لها

بعدها يصلك رقم كود يجب عليك إدخاله وبعدها قم بتعيين كلمة السر الخاصة بك

قم بتحديد المرحلة التابع اليها ان كنت من طلاب المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الثانوية

قم بتحديد الفصل الدراسي الاول

قم بعدها باختيار الخدمة التي ترغب بالحصول عليها من داخل ايقونة خدمات تعليمية

على العلم على ان منصة مدرستي التعليمية مطروحة امام جميع الطلاب على راس ومدار الساعة، حيث بامكان كل الطلاب الدخول على موقع مدرستي التابع لوزارة التعليم السعودية مجاناً حتي يتمكن كل الطلاب على الحصول على كل الخدمات التعليمية من المنزل كخدمات التصفح داخل المنصة وتحميل جميع المناهج التعليمية الموجودة عليها بشكل سلسل ومبسط