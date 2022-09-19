رئيسة الوزراء البريطانية تلتقى عددا من قادة العالم

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء - فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - أن تلك الاجتماعات كانت فرصة لرئيسة الوزراء والقادة الآخرين للتحدث عن الدور العالمى الهام الذى كانت تلعبه الملكة الراحلة إليزابيث، وكذلك للتأكيد على قوة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا.
وأشار البيان إلى أن تراس التقت أمس السبت، فى قصر "تشيفنينج هاوس"، رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، كما تحدثت هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتابع البيان أن تراس التقت اليوم الأحد، فى مقر مجلس الوزراء البريطاني، رئيس الوزراء الأيرلندى مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، والرئيس البولندى أندريه دودا.
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