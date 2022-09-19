العالم اليوم - قبيل الجنازة.. الملك تشارلز يوجه بيانا لبريطانيا والعالم

انتم الان تتابعون خبر قبيل الجنازة.. الملك تشارلز يوجه بيانا لبريطانيا والعالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:19 صباحاً - وجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم، على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

بيان الملك بعدما جاب المملكة المتحدة خلال أيام:

• "على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم".

• "في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها".

• "بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم، الذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين".

وستقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، الإثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام.

وعلى مدار الأيام الماضية، أشاد مئات الآلاف من البريطانيين بالملكة إليزابيث، التي توفيت عن عمر 96 عاما.

وبعد القداس في وستمنستر آبي، سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور حيث ستُدفن لاحقا مع الأمير فيليب، الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما.

وسيؤذن ذلك بنهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، رغم أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.