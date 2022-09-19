العالم اليوم - هجوم صاروخي "فاشل" على قاعدة أميركية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:20 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تعرض قاعدة تضم قوات ومعدات أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا، لهجوم صاروخي "فاشل".

وقالت الوزارة في بيان إنه "في حوالي الساعة 7:05 مساء الأحد، فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأميركية أو قوات التحالف".

وأضاف البيان: "استهدفت 3 صواريخ عيار 107 مليمترات القاعدة. تم العثور على صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة الإطلاق، على بعد حوالي 5 كيلومترات".

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الأميركية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.

وتتعرض القوات الأميركية في سوريا على فترات لهجمات مشابهة، تنفذ معظمها فصائل موالية لإيران.