العالم اليوم - هجوم صاروخي "فاشل" على قاعدة أميركية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:20 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تعرض قاعدة تضم قوات ومعدات أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا، لهجوم صاروخي "فاشل".
وقالت الوزارة في بيان إنه "في حوالي الساعة 7:05 مساء الأحد، فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأميركية أو قوات التحالف".
وأضاف البيان: "استهدفت 3 صواريخ عيار 107 مليمترات القاعدة. تم العثور على صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة الإطلاق، على بعد حوالي 5 كيلومترات".
وقالت وزارة الدفاع إن القوات الأميركية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.
وتتعرض القوات الأميركية في سوريا على فترات لهجمات مشابهة، تنفذ معظمها فصائل موالية لإيران.
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