نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تقديم وظائف برقم الهوية رجال ونساء من خلال منصة جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن وظائف جديدة متاحة في المملكة تناسب مؤهلاتهم عبر العديد من المواقع أو الأنظمة التي تعرض وتعلن عن أحدث الوظائف ومن ضمنها نظام جدارة، حيث ان أعلن نظام جدارة بأنه تتوافر مجموعة من الوظائف الإدارية لعام 1444 بإجمالي 671 في جميع مدن السعودية يناسب الرجال منها 539 وظيفة وللنساء 132، والتي يمكن التقديم لها, و سوف يتعامل

وزارة الخارجية تقديم وظائف برقم الهوية رجال ونساء من خلال منصة جدارة

حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن 210 فرص عمل للرجال والنساء عبر منصة جدارة، مع ترتيب الوظائف الشاغرة الخامس والسادس والسابع والثامن مزيد من التفاصيل هنا وزارة الخارجية لديها 1444 وحدة معتمدة و 1444 رابط بحث إضافي عن وظائف في وزارة الخارجية، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية أن هناك حاجة إلى 210 وظيفة للرجال والنساء روابط من خلال مسارات في عدة تخصصات، وتحتل المرتبة الخامسة والسادس والسابع والثامن العديد من شروط القبول في الخارج هذه الوظائف، وكذلك الاختيار والمقارنة بين المرشحين، على أساس هذه الشروط والتخصصات المطلوبة.

ما هو نظام جدارة

يعتبر نظام جدارة من المواقع التي قدمت خدمة جديدة إلكترونية يمكن من خلالها البحث عن الوظائف الجديدة، ويستطيع الراغبين في التقدم إلى الوظائف الجديدة عند استخدام نظام جدارة، حيث يعتبر نظام جدارة هو من أفضل الأنظمة للتقديم للوظائف نظراً لأنه توجد العديد من المصالح التي تشترط أن يكون التقديم بشكل إلكتروني، وتم تأسيس نظام جدارة من قبل وزارة الخدمة المدنية في عام 1433 هجرية، حيث قامت وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة من أجل تحديد الأعداد المطلوبة للتوظيف وحاجة سوق العمل، ويعتبر نظام جدارة من الأنظمة التي تختص بتقديم والاعلان عن الوظائف في القطاع الحكومي بشكل إلكتروني، ويهدف نظام جدارة إلى تسهيل عملية التوظيف لكل الراغبين في العمل في المجالات المتنوعة في القطاع الحكومي في السعودية.

شروط التقدم لوظائف نظام جدارة

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم متوسط أو ما يعادلها بعد الثانوية العامة.

يحب أن يقوم المتقدم باجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

في حالة الحصول على الشهادة من جامعة خارج المملكة العربية السعودية لابد من تقديم شهادة معادلة صادرة ومعتمدة من وزارة التعليم السعودية.

يحب أن يقوم المتقدم باختبارات القدرة المعرفية في حال الرغبة في التقدم الى وظائف المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

طريقة التقديم على وظائف جدارة برقم الهوية

يقوم المتقدم بالدخول على المربع الرسمي بنظام جدارة عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي أضغط من هنا.

يتم تسجيل الدخول في النظام من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والجنس ورمز التحقق كل واحده على حده في الخانة المخصصة لها.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات السابقة يتم الضغط على أيقونة دخول.

سيتم الانتقال إلى صفحة الرئيسية لنظام جدارة يقوم المتقدم بالضغط على اختيار ارغب في التقديم على وظائف جدارة.

سيتم الانتقال إلى صفحة الموضح بها الرغبات وقوائم الوظائف المتاحة.

يتم الضغط على الوظيفة المراد التقديم لها وذلك من خلال الضغط على زر إضافة حيث يتم إضافة عدد من الرغبات ضمن قائمة المتقدم.

بعد الانتهاء يتم الضغط على أيقونة حفظ.

يستطيع المتقدم أن يقوم بطباعة طلب التقديم الخاص به على نظام جدارة وذلك من خلال الضغط على أيقونة طباعة الموجود في الصفحة.

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