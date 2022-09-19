نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة الجديد وشروط الحصول عليه من بنك التنمية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة الجديد وشروط الحصول علية مستمر البنك التنمية في تقديم المزيد من الخدمات للعملاء التي تساعدهم في تسديد كافة الاحتياجات والنفقات الهامة مثل ترميم العقارات المعرضة للسقوط ومصاريف الزواج كما يعد الهدف الأول من أهداف بنك التنمية المستدامة هو قرض الأسرة للأسرة ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة ورفع المستوى المعيشي إلى الأفضل لذا يلجا الكثير إلى بنك التنمية بشكل مباشر للحصول على القروض المتنوعة حيث كل قرض يحتوي على الكثير من المميزات التي تجعل العميل يحتاج اقتراضها اليوم سوف نقوم بإلقاء الضوء حول كافة تفاصيل قرض الأسرة وشروطه وطريقه الاستفادة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية من جانب الادخارات الجديدة والتسليف لكل قروضه المتنوعة.

شروط تمويل قرض الأسرة من بنك التنمية

يشترط ألا يقل عمر العميل لسحب القرض عن 70 عام حتى يتمكن من السداد.

يجب الالتزام بدفع القسط الأول من قرض الأسرة بعد مرور 30 يوما من الحصول على القرض.

من جانب بنك التنمية أعطى الحق للمراة في تقديم طلب تمويل الأسرة في حالة اذا كانت مطلقة ولديها أطفال تنفق عليهم أو اذا كانت أرملة.

ألا يكون العميل الذي يرغب في سحب القرض مدين لاحد البنوك الأخري بقروض اخرى تزامنا مع فترة التقديم.

كذلك يجب توافر كافة الضمانات المطلوبة والمحددة من قبل البنك.

كما يجب توافر رهن عقاري ويعد هذا من اهم شروط قرض الأسرة لعام 1444 مع الحرص أن على أن تكون قيمة العقار المحدد أكبر من قيمة التمويل.

أحضار كافة المستندات والأوراق اللازمة.

ألا يزيد الدخل الشهري للعميل عن 10,000 ريال سعودي كما لا يقل الدخل الثانوي عن 120,000 ريال سعودي.

هنا يتم احتساب الابن من ضمن أفراد العائلة بشرط عدم تخطى سن 24 عاما مع الحرص على عدم كونه موظفا أو متزوجا.

يتوجب على العميل الذي يتقدم بطلب القرض أن يقوم بدفع كافه مبالغ التمويل السابقة بانتظام.

طريقة الحصول على تمويل بنك التنمية

هناك مجموعة من الخطوات يجب على العميل اتباعها والقيام بتنفيذها حتى يتمكن من الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية وتتمثل الخطوات في الأتي: